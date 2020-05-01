Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом

БЕРГАМО /Италия/, 1 мая. /ТАСС/. Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 93 больных с коронавирусной инфекцией. 62 пациента полностью выздоровели и выписаны из госпиталя. Только сегодня выписаны из госпиталя 5 человек", - цитирует военное ведомство старшего группы медицинских специалистов МО РФ в Италии подполковника Александра Юманова.

Российские военные врачи работают в полевом госпитале в Бергамо совместно с итальянскими коллегами. Медики обеспечены специальной защитной одеждой, согласно требованиям противоэпидемического режима госпиталь разграничен на зоны, регулярно проводится дезинфекция.

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечены 32 российских военных врача и медицинских сестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены. Совместно с медиками работают российские переводчики, которые помогают в общении с пациентами и итальянскими коллегами. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий были доставлены в Италию в конце марта самолетами ВКС РФ. Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.