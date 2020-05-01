Врачи рекомендуют аллергикам особо тщательно соблюдать самоизоляцию

"В период распространения пыльцы у больных поллинозом - аллергией на пыльцу растений - идет снижение иммунитета, на фоне раздражения слизистых оболочек образуются своего рода раны. В этом случае в организм гораздо легче проникнуть коронавирусу или другим респираторным инфекциям. Если человек сидит дома, он исключает контакт, что снижает риск заражения", - сказал Костинов.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Аллергикам следует максимально внимательно отнестись к рекомендациям по самоизоляции в период пандемии коронавируса, так как на фоне появления в воздухе пыльцы они становятся более подвержены заражению. Об этом в беседе с ТАСС сообщил доктор наук, профессор, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

До пандемии аллергикам, которые по какой-то причине не прошли курс лечения, врачи рекомендовали в период цветения уезжать в регионы с другим климатом или сокращать пребывание на улице, проветривая помещение через влажную ткань. Второй вариант менее предпочтителен, потому что поллиноз зачастую сопровождает аллергия на пылевых клещей, бытовую пыль, аллергены домашних животных. Однако при всеобщем режиме самоизоляции выбора не остается.

"Сейчас, в период пандемии, рекомендуют чаще использовать бытовую химию для обработки помещений. Мы советуем, чтобы такую обработку проводил не сам аллергик, а члены его семьи. Больному же лучше не входить в помещение около часа после обработки", - рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина, посоветовав также использовать для уборки помещений специальные приборы для аллергиков. "Они лучше и при этом безопаснее убирают, потому что, например, чрезмерное увлажнение помещений способствует накоплению не только пылевых клещей, но и плесневых грибов, которые зачастую тоже являются аллергенами и вызывают развитие аллергического ринита и бронхиальной астмы", - пояснила эксперт.

Аллергикам, которые проводят период изоляции в загородных домах, на дачах, Логина рекомендует носить защитные очки в сухую солнечную погоду и одежду, максимально закрывающую кожные покровы, а вернувшись домой, принимать душ и менять ее.

"Меры по профилактике коронавирусной инфекции в целом совпадают с рекомендациями больным, страдающим аллергией на пыльцу деревьев: респитаторы, защитная одежда, обработка открытых участков тела, - отметила иммунолог. - Защиту органов дыхания можно усилить спреями с мелкодисперсной целлюлозой, которые покрывают слизистую оболочку носа и тем самым защищают от попадания в органы дыхания не только пыльцы, но и вирусов. Такие препараты продаются в аптеке".

Не путать с коронавирусом

По словам Костинова, труднее всего пережить нынешний аллергенный период тем, у кого заболевание проявится впервые. "Из опыта предыдущих лет знаю, что многие, впервые увидев аллергическую реакцию у детей, начинали лечить их от чего-то другого. Сейчас есть риск списать симптомы на коронавирус, а надо сразу исключить аллергию, - подчеркнул врач. - Аллергия нередко переходит из одной формы в другую: у маленьких детей это кожные проявления, в 3-5 лет - реакция на цветение, в 5-7 лет может спуститься на легкие".

Тем временем природа в столичном регионе действует на руку поллинозникам, отмечают специалисты. Медленное раскрытие цветов дает возможность организму постепенно привыкнуть. Пик цветения прогнозируют с 10 по 15 мая.