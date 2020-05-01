Премьер Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и крепкого здоровья

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого был подтвержден коронавирус, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

"Искренне желаю господину Мишустину, премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, - написал Моди на своей странице в Twitter на русском языке. - Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией [вызываемого коронавирусом нового типа заболевания] COVID-19".

Ранее в четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы.

Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.