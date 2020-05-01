Российские военные вернутся в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

БЕЛГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"1 мая колонна в составе 5 единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины", - сказали в российском военном ведомстве.

Российские специалисты прибудут в страну по просьбе боснийской стороны. Военные проведут противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда было продезинфеицировано 28 объектов в 11 городах республики.