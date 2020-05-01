Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии

"Борт ИЛ-76 МЧС России доставил в Республику Саха (Якутия) группировку врачей, медицинский персонал и технических специалистов для оказания медицинской помощи, первоочередного жизнеобеспечения населения, - сказали в пресс-службе. - Необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя на 30 мест доставлено в Якутию из Хабаровска".

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Борт МЧС России доставил на Чаяндинское месторождение в Якутии, где объявлен карантин из-за очага распространения коронавируса, медиков, технических специалистов и необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, как отметили в министерстве, в первых числах мая из Хабаровска планируется доставить оборудование для открытия пункта временного размещения (ПВР) вместимостью до 125 человек.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе, где расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", в которых работают более 10 тыс. человек. По сообщениям властей, 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространения инфекции на месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на месторождении. Кроме того, Минздраву, МЧС было поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения заразившихся, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.