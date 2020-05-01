Дальневосточные регионы отмечают Первомай праздничными онлайн-марафонами

Федерация профсоюзов Якутии пригласила жителей республики присоединиться к профсоюзным акциям на специальной странице . "Мы заранее объявили конкурс видеороликов среди трудовых коллективов Якутии "Мир. Труд. Май" и получили более 80 работ. С большим удовольствием будем размещать их на нашей странице, и пусть это будет виртуальным парадом трудовых коллективов Якутии!", - рассказали в федерации профсоюзов.

Марафон первомайских поздравлений устроили журналисты холдинга PrimaMedia в Приморском крае. В течение двух часов по видеосвязи они выводили в прямой эфир жителей региона, политиков, бизнесменов, общественников, представителей трудовых коллективов предприятий Приморья.

Первомайская акция профсоюзов Амурской области также проходит в интерактивной форме с использованием социальных сетей, но без онлайн включений. Профсоюзы приняли решение создать страницу с предложениями трудящихся, за которые каждый может проголосовать на сайте организации. Главные требования профсоюзов в этом году - не допускать расторжения трудовых договоров в одностороннем порядке в период нерабочих дней.

В Камчатском крае первомайское онлайн-шествие уже прошло в формате презентаций видеороликов от предприятий и министерств региона. В Магадане пока только готовятся к празднику. Планируется, что в 17:00 (9:00 мск) по местному времени стартует онлайн-демонстрация. Поздравлять земляков будут руководители региона, почетные граждане, ветераны. В Сахалинской области и Хабаровском крае организации также поздравляют жителей на своих сайтах.