Канцлер Австрии считает преждевременным говорить о свободе передвижений по Европе

ВЕНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Страны - члены Европейского союза нацелены на постепенную отмену пограничного контроля, введенного из-за распространения коронавируса, но не нужно преждевременно рассчитывать на свободу передвижения по Европе. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Австрия с середины апреля стала первопроходцем в ЕС по поэтапному смягчению ограничений, введенных из-за пандемии. С 1 мая здесь отменяется режим жесткой самоизоляции населения, когда выходить из дома можно было только в случае крайней необходимости, в магазин, на неотложную работу или прогулку. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах и транспорте, а также держать дистанцию в 1 м от окружающих в общественных местах.

"Многие, конечно, уже планируют лето. Свобода передвижения в Европе и туризм - это важная тема. Я прошу вас преждевременно не рассчитывать на неограниченную свободу поездок в Европе", - рассказал Курц.

По его словам, на уровне ЕС сейчас ведется согласование подходов, прежде всего, между странами-соседями. "Это значит, что мы нацелены постепенно отменить пограничный контроль в Европе и в конечном итоге обеспечить свободу передвижения. Однако, для этого потребуется время и осуществлять это нужно осторожно - с постоянным учетом числа зараженных. Мы находимся в данном случае в контакте с теми странами, которые также успешно продвигаются, как и мы, например, Германия и Чехия", - отметил австрийский канцлер.

В Австрии из-за коронавируса 16 марта был введен режим самоизоляции для населения. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Власти с 14 апреля открыли мелкие магазины и строительные рынки в качестве первого шага отмены ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом. В мае открываются крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки, с середины мая - отели, рестораны, музеи и школы.