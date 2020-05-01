Эксперт: потребление пиратского контента в интернете растет на самоизоляции

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские пользователи, несмотря на открытый в период самоизоляции бесплатный доступ ко множеству онлайн-платформ, продолжают потреблять пиратский контент. Опрошенные ТАСС эксперты призывают в связи с этим к скорейшим мерам совершенствования антипиратского законодательства РФ. "Потребление на легальных и на пиратских ресурсах растет равномерно в период самоизоляции. Люди не меняют своих привычек - если они пользовались легальными сервисами, то они стали больше пользоваться легальными сервисами, если пользовались пиратскими сайтами, то больше пользуются именно ими или как-то комбинируют это между собой", - сказал ТАСС гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин. Он напомнил, что, по данными Mediascope, рост аудитории легальных и пиратских сервисов равномерный. Легальные сервисы выросли на 45% и пиратские тоже прибавили порядка 45%.

В период самоизоляции благодаря проведенной промо-кампании легальным сервисам удастся часть аудитории сохранить после окончания тестовых периодов, считает эксперт. "Объективно легальные платформы представляют качественный сервис, у них огромные каталоги фильмов, сериалов, анимации. Я надеюсь, люди станут переводить привычку на легальные рельсы, тем самым, пропорция будет складываться в нашу пользу", - сказал он. Нужны "белые списки" Президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский сказал ТАСС, что в последние годы в России действительно усилены меры по борьбе с пиратством, и это принесло результат. Произошло заметное падение доходов пиратов - c $87 млн в 2018 году до $64 млн в 2019 году. "Однако, на мой взгляд, государство и участники рынка могли бы намного успешнее бороться с нелегальным использованием интеллектуальной собственности", - считает он. По мнению Кричевского, механизм, заложенный в Антипиратский меморандум в 2018 году по защите прав авторов, базируется на так называемых "черных списках". Это означает, что поиском пиратов должен заниматься сам правообладатель. Более того, даже если он найдет нарушителей, владелец прав должен будет через аккредитованную организацию либо самостоятельно взаимодействовать с поисковой системой, сказал он. Антипиратский меморандум подразумевает борьбу с пиратами, которая строится на принципах удаления и блокировки ссылок на нелегальный контент. "Поисковики могут удалить, к примеру, 300 тыс. пиратских ссылок, и через некоторое время 1 300 тыс. появятся снова. Существующие технологические решения позволяют искать пиратский контент и относительно оперативно его удалять", - отметил он. Кричевский полагает, что есть более эффективные IT-решение для выявления фактов и блокировки незаконного использования аудиовизуальных произведений в интернете, к примеру платформа n"RIS Antipiracy. Она работает в автоматическом режиме, используя нейронную сеть для распознавания контента (даже при изменении качества или, например, повороте картинки). И хотя скорость работы n"RIS Antipiracy измеряется даже не в десятках минут, а в минутах, все равно последующий офлайн-процесс удаления контента не позволяет говорить о том, что проблема пиратства действительно решена.

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