Эксперт: Крым из-за коронавируса потеряет около 2 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Крым в период пандемии коронавируса потеряет по сравнению с прошлым годом минимум 30% туристов или около 2 млн отдыхающих, заявил ТАСС руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, до 11 мая действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие из других регионов России должны самоизолироваться на 14 дней, при отсутствии условий их отправляют в обсерватор. Глава республики Сергей Аксенов призвал туристов воздержаться от поездок в Крым.

"Я считаю, что как минимум 30% туристов мы потеряем по сравнению с прошлым годом. Крым недосчитается около 2 млн туристов по оптимистическому сценарию", - сказал Зелинский.

Эксперт уточнил, что этот прогноз рассчитан на условия, при которых летом будут сняты ограничения на бронирование и размещение в отелях и санаториях региона. Глава комитета парламента республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в свою очередь заявил ТАСС, что пока речи о полной отмене сезона в регионе не идет.

"От 900 тыс. до 1 млн туристов мы потеряли по сравнению с прошлым годом, включая майские праздники. Это то, что мы недополучим уже однозначно. Все остальное будет ясно после того, как мы поймем, что будем иметь в туристическом направлении в июне, июле и августе, в "высокий" сезон", - добавил Черняк.

Брони сохранены

В Минтуризма республики сообщили, что, несмотря на пандемию и приостановку работы санаториев и отелей, крымские здравницы сохранили высокий уровень бронирования и вложат полученные средства в подготовку к "высокому" курортому сезону.

"На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам - на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьезные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели. И, конечно, возврат этих денег туристам может стать большой проблемой. Поэтому надо стараться убеждать наших гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях", - приводят в сообщении пресс-службы слова министра Вадима Волченко.

В пресс-релизе отмечается, что при отсутствии отрицательной динамики заражения курортный комплекс полуострова сможет начать подготовку к летнему сезону уже после 12 мая, провести технические и ремонтные работы и подготовить пляжи с соблюдением всех необходимых мер профилактики и дезинфекции.

Черняк уточнил, что отмена поездов №7/8 отправлением из Санкт-Петербурга 24 и 26 апреля, а также отправлением из Севастополя 26 и 28 апреля на турпоток не повлияют. "Наша главная проблема в туристической сфере связана с коронавирусом, а эти два поезда сейчас ни на что не влияют абсолютно. Туристы не едут в Крым, официально бронирование, размещение в гостиницах до 1 июня запрещены. Майские праздники в туристическом плане у нас сорваны в связи с коронавирусом, как и во всем мире", - заявил Черняк.

Зелинский объяснил решение об отмене железнодорожных рейсов нулевыми показателями турпотока из-за ситуации с коронавирусом. "Всем вновь прибывшим нужно самоизолироваться на две недели. Даже для тех людей, которые, может быть, и планировали приехать, теряется смысл поездки. Соответственно, не покупают билеты - поезда и самолеты пустые. В этой связи и решили сократить количество рейсов", - считает руководитель Крымского отделения РСТ.

Восстановление туристической отрасли

Восстановление курортной отрасли или незначительный положительный показатель прироста по туристическим потокам региона следует ожидать в течение 2-3 лет после стабилизации ситуации с коронавирусом при соответствующей государственной поддержке, считает директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

"Если говорить о развитии въездного и выездного туризма в России, то коронавирус перекроил карту туристической привлекательности стран мира. И сегодня необходимы меры поддержки туристической отрасли со стороны государства во всех регионах России", - отметил директор ИЭиУ Крымского федерального университета.

При этом в первые месяцы после отмены режима самоизоляции в Крыму можно будет наблюдать всплеск внутреннего спроса на туристические поездки, добавил эксперт. Реутов предполагает, что продолжительность отдыха у моря существенно сократится из-за снижения доходов россиян. Традиционный двухнедельный отпуск может быть заменен турами выходного дня.