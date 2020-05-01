{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Железноводске устроят "Парад фонтанов" в день снятия ограничений из-за коронавируса

Одновременно заработают 30 городских фонтанов

ПЯТИГОРСК, 1 мая. /ТАСС/. "Парад фонтанов" проведут в Железноводске (Ставропольский край) в день снятия режима самоизоляции и других ограничений, которые введены в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В честь окончания эпидемии на курорте одновременно включат все 30 городских фонтанов. Специалисты предварительно протестируют после зимы фонтанные чаши и механизмы. Парад начнется с "танца" главного бюветного фонтана на площадке "Смирновского источника", затем эстафету подхватят фонтаны на Каскадной лестнице и перед "Бюветом-книгой", а в финале "забьет" фонтан "Часы" на Ferrum-площади", - рассказал Моисеев.

По его словам, если шоу понравится жителям Железноводска, то оно станет ежегодным.

"Парад будет сопровождаться богатой музыкальной программой. В нем примет участие и старый фонтан, в котором недавно горожане рассмотрели сходство с изображением коронавируса, и окрестили памятником победы над инфекцией", - добавил глава города.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Исследование: россияне в апреле в 4 раза чаще покупали товары для праздников и вечеринок
Активнее всего спрос рос в Московском регионе, а наименьшая динамика отмечалась на Дальнем Востоке и Северном Кавказе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС