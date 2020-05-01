В Железноводске устроят "Парад фонтанов" в день снятия ограничений из-за коронавируса

ПЯТИГОРСК, 1 мая. /ТАСС/. "Парад фонтанов" проведут в Железноводске (Ставропольский край) в день снятия режима самоизоляции и других ограничений, которые введены в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В честь окончания эпидемии на курорте одновременно включат все 30 городских фонтанов. Специалисты предварительно протестируют после зимы фонтанные чаши и механизмы. Парад начнется с "танца" главного бюветного фонтана на площадке "Смирновского источника", затем эстафету подхватят фонтаны на Каскадной лестнице и перед "Бюветом-книгой", а в финале "забьет" фонтан "Часы" на Ferrum-площади", - рассказал Моисеев.

По его словам, если шоу понравится жителям Железноводска, то оно станет ежегодным.

"Парад будет сопровождаться богатой музыкальной программой. В нем примет участие и старый фонтан, в котором недавно горожане рассмотрели сходство с изображением коронавируса, и окрестили памятником победы над инфекцией", - добавил глава города.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.