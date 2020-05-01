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Пандемия коронавируса нового типа

Попова заявила, что изменения в процессе распространения пандемии в России вселяют надежду

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько россияне соблюдают ограничительные меры и требования

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Существующие изменения в процессе распространения коронавируса в России вселяют надежду, однако не дают абсолютную уверенность в том, что уровень заболеваемости будет стабильно снижаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

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"Есть определенные, вселяющие надежды изменения в течении эпидемического процесса, есть определенное его притормаживание. Мы говорили уже не один раз о снижении темпов прироста. Это то, что нас обнадеживает, но не вселяет абсолютную уверенность, что мы достигли какого-то уровня, с которого можем спускаться только вниз, и он не изменится и не пойдет по направлению вверх", - сказала она.

Попова подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса будет зависеть от того, насколько россияне соблюдают ограничительные меры и требования.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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