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Пандемия коронавируса нового типа

Попова: российские тест-системы выявляют коронавирус при малейшей его концентрации

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в результатах тестирований, которые предоставляют лаборатории, есть абсолютная уверенность

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские тест-системы очень чувствительны и выявляют коронавирус при малейшей его концентрации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

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"Хочу сказать, что наши тест-системы ориентированы на очень высокую чувствительность и на выявление любого количества патогена, который есть в материале. Поэтому, если уж мы и говорим о чем-то, то уж точно не о ложноотрицательных результатах. Наши тест-системы, российские, <...> ничего не пропустят", - сказала она. Попова также отметила, что в результатах тестирований, которые предоставляют лаборатории, есть абсолютная уверенность.

При этом она уверена, что статистика по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России точная. "За эту цифру мы абсолютно четко отвечаем. Она абсолютно реальна, абсолютно истинна, потому что мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может", - сказала она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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