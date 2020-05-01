Попова: российские тест-системы выявляют коронавирус при малейшей его концентрации

"Хочу сказать, что наши тест-системы ориентированы на очень высокую чувствительность и на выявление любого количества патогена, который есть в материале. Поэтому, если уж мы и говорим о чем-то, то уж точно не о ложноотрицательных результатах. Наши тест-системы, российские, <...> ничего не пропустят", - сказала она. Попова также отметила, что в результатах тестирований, которые предоставляют лаборатории, есть абсолютная уверенность.

При этом она уверена, что статистика по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России точная. "За эту цифру мы абсолютно четко отвечаем. Она абсолютно реальна, абсолютно истинна, потому что мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может", - сказала она.