ГИБДД в майские праздники устроит массовые рейды по выявлению пьяных водителей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. ГИБДД России в период майских праздников проведет массовые проверки и спецоперации по выявлению нарушителей правил дорожного движения, в том числе пьяных водителей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГИБДД России.

"В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения", - сказал представитель ГИБДД.

Он подчеркнул, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть. "Тем более сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Напротив, контроль за трезвостью водителей в эти дни будет особенно строг", - заверили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции пояснили, что такое пристальное внимание к проблеме вождения в пьяном виде со стороны полиции обусловлено статистикой аварийности. "По оперативным данным, за неполные четыре месяца текущего года отмечается увеличение количества ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал собеседник агентства. Всего произошло почти 3 тыс. таких автоаварий, в них погибли 650 человек, что на 20,8% больше, чем за такой же период 2019 года. "Именно это нарушение стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая", - уточнили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Со своей стороны, автоинспекторы на подобные сообщения готовы незамедлительно реагировать и принимать соответствующие меры. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, который продлится до особого распоряжения.

Кроме того, в ГИБДД призвали водителей в условиях пандемии коронавируса совершать поездки на личных автомобилях только в случае крайне необходимости и максимально соблюдать режим самоизоляции. "Госавтоинспекция особо акцентирует внимание граждан на том, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Прежде всего, перед любой поездкой рекомендуем еще раз подумать о ее целесообразности. И принимать окончательное решение взвесив все аргументы за и против", - сказали в ГИБДД.