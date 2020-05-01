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Борт МЧС доставил в Читу 100 пожарных десантников Рослесхоза для тушения природных пожаров

На данный момент в Забайкальском крае ведутся работы по тушению 26 лесных пожаров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Группу пожарных-десантников из федерального резерва Рослесхоза доставили самолетом Ил-76 МЧС России в Читу для тушения природных пожаров в труднодоступных районах Забайкальского края. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Самолетом Ил-76 МЧС России в столицу Забайкалья доставлены 100 пожарных десантников федерального резерва Рослесхоза. Они прибыли вместе с имуществом, необходимым для проживания в труднодоступной местности, пожарно-техническим вооружением и инвентарем, применяемым для тушения природных пожаров, - сказали в пресс-службе. - Пожарные-десантники будут задействованы в тушении природных пожаров, действующих в труднодоступных районах Забайкалья".

В МЧС отметили, что в 2016 году самолет Ил-76 МЧС России уже применялся для стабилизации пожароопасной обстановки в Забайкальском крае. Тогда он показал свою высокую эффективность при тушении возгораний с воздуха. "Он способен за один вылет обрушить на площадь, охваченную огнем, до 42 т воды и огнетушащих растворов", - подчеркнули в министерстве. Кроме того, Ил-76 применяется для защиты населенных пунктов от огня путем организации заградительных полос из огнезадерживающих веществ и растворов.

Ситуация с природными пожарами в регионе обострилась во второй половине апреля, несколько возгораний уже угрожали населенным пунктам, но людям удалось отстоять поселки, к работам привлекали авиацию МЧС и силы Минобороны РФ. 27 апреля губернатор региона Александр Осипов доложил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с пожарами и попросил усилить группировку еще 100 пожарными парашютистами. С 30 апреля по 2 мая в регионе прогнозировалось ухудшение погодных условий, сильный ветер.

По состоянию на вечер четверга, в регионе продолжаются работы по тушению 26 лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составляет около 35 тыс. га. Всего задействовано более 600 человек, 100 единиц наземной техники. С 15 апреля в регионе действует режим ЧС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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