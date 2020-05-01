Исследование: россияне в апреле в 4 раза чаще покупали товары для праздников и вечеринок

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Продажи товаров для праздников и вечеринок выросли в четыре раза в апреле относительно аналогичного периода прошлого года на фоне распространения в России коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляции россиян. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Из-за временного закрытия кафе и ресторанов россияне стали отмечать дни рождения и семейные праздники дома. В апреле продажи товаров для домашних праздников и вечеринок выросли в четыре раза год к году", - говорится в исследовании.

Примечательно, что активнее всего спрос на товары для праздника рос в Московском регионе, где раньше других были введены карантинные меры, - здесь рост продаж составил 4,8 раза, отмечают аналитики. "Наименьшая динамика отмечалась в Дальневосточном ФО и Северо-Кавказском ФО, в которых прирост составил всего три раза", - говорится в исследовании.

Что покупали россияне

Лазерные проекторы для создания диско-атмосферы в домашних условиях стали популярнее в 23 раза. Еще хорошим спросом у россиян стали пользоваться портативные караоке-микрофоны, которые работают вместе со смартфонами: их продажи выросли в 8,5 раз.

Заказы на портативные аудиоколонки выросли почти в пять раз и на столько же - на воздушные шары, которых было продано свыше 65 тыс. штук. Спрос на наборы для праздников увеличился в три раза, на поздравительные открытки - в пять раз, подарочные коробки - в три раза.

В апреле было продано свыше 30 тыс. свеч для тортов, что в девять раз больше, чем в прошлом году. Значительно вырос спрос и на посуду, ее продажи увеличились в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года: бокалов - в три раза, ведерок для льда - в 4,5 раза, тарелок и вилок - в 3,5 раза, ложек - в три раза.

Спрос на наборы для приготовления роллов вырос в семь раз. Наборы сомелье стали популярнее в четыре раза.