В Чехии растет число новых случаев заражения коронавирусом

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Количество положительно диагностированных на коронавирус увеличивается в Чехии. Об этом сообщило в пятницу национальное министерство здравоохранения.

В республике в четверг было выявлено 103 новых случая заражения, в то время как в среду их было 75. Согласно Минздраву, количество позитивных результатов на коронавирус увеличивается в течение последних трех дней, и впервые за прошедшую неделю этот показатель превысил 100 за сутки.

С 1 марта, когда Минздрав информировал о появлении коронавируса на национальной территории, в Чехии выявлено 7 682 зараженных. От вызываемого вирусом заболевания умерли 236, вылечились 3 314 человек. Анализы сдали 242 088 жителей республики.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Его срок истекает 17 мая. Власти с 20 апреля приступили к поэтапному снятию социальных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Последние из них предполагается отменить 25 мая при условии, что эпидемиологическая ситуация в республике не ухудшится.

Между тем, как информировала министр регионального развития Клара Досталова, национальные границы пока останутся закрытыми для иностранных туристов. Сложно прогнозировать, когда возобновится прерванное более месяца назад международное воздушное и железнодорожное сообщение. Граждане республики могут покидать ее только через наземные пограничные КПП при обязательном прохождении двухнедельного домашнего карантина после возвращения. Летом, возможно, власти разрешат автомобильные выезды жителей страны в соседние государства без последующей самоизоляции.