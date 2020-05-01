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Власти Якутии ввели ограничения в весенний охотсезон из-за коронавируса

Охота разрешается во всех угодьях кроме тех, где объявлен карантин
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© Виктор Драчев/ТАСС

ЯКУТСК, 1 мая. /ТАСС/. Весенний охотничий сезон в 2020 году открывается в Якутии в первой декаде мая, при этом будут действовать ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил на брифинге в пятницу глава региона Айсен Николаев.

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"Мы достаточно долго этот вопрос рассматривали, и хочу сказать, что я подписал указ, которым сезон весенней охоты на территории Республики Саха (Якутия) объявлен открытым в установленные ранее сроки", - сообщил Николаев.

Как отметили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона, согласно указу от 1 мая "Об особенностях проведения охоты на территории Республики Саха (Якутия) в весенний период 2020 года", охота разрешается во всех охотничьих угодьях кроме тех угодий, на территории которых объявлен карантин.

"Также гражданам, проживающим в районах, где введен карантин, запрещены выезды на охоту из данных территорий. До 30 мая ограничен въезд граждан из других муниципальных образований для осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территориях арктических и северных районов", - сообщили в региональном Минэкологии. Согласно документу запрещается также охота лицам, которые не имеют регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Якутии.

Весенняя охота в Якутии начинается преимущественно в первой декаде мая, в арктических районах - несколько позже. Около 64% территории республики относится к районам традиционного природопользования. Там проживают представители коренных малочисленных народов Севера, для которых охота является не способом проведения досуга, а основой для существования.

В Якутии объявлен карантин в городе Алдан и поселке Ленинский в Алданском районе, в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе и в Сунтарском районе.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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