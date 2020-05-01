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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус нового типа за сутки подтвердили на Ставрополье еще у 89 человек

Также в регионе умерли три пациента

ПЯТИГОРСК, 1 мая. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена еще у 89 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 651. За сутки умерли три человека с коронавирусом, сообщил губернатор Владимир Владимиров в пятницу.

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"За минувшие сутки, к глубокому сожалению, скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. За день инфекция выявлена еще у 89 человек. Суммарно, за все время в Ставропольском крае зарегистрирован уже 651 случай заболевания", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, среди инфицированных 53 ребенка. В тяжелом состоянии остаются 11 пациентов. 93 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровело 116 человек.

"Такие скачки заболеваемости подчеркивают то, как важно следовать требованиям режима повышенной готовности, соблюдать самоизоляцию. В том, насколько быстро отступит болезнь, очень многое по-прежнему зависит только от нас самих. Только наша дисциплинированность и ответственность в конечном итоге помогут сбить инфекционную волну. Оставайтесь дома, не рискуйте собой и своим будущим", - подчеркнул губернатор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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