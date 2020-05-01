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Пандемия коронавируса нового типа
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Число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 5 766

За последние сутки выздоровел 631 пациент

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Еще 631 пациент за последние сутки выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 5 766. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 766", - сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

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