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Пандемия коронавируса нового типа

ФМБА зарегистрировало тест-систему на антитела к COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что планируется выпускать до 100 тыс. тест-систем в неделю

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на новую тест-систему, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) для выявления антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"30 апреля 2020 года Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России получил государственную регистрацию на разработанную тест-систему для определения антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы.

Тест-система, разработанная ФМБА, нацелена на выявление иммуноглобулина класса G (IgG). "Именно иммуноглобулины класса G помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и в дальнейшем продолжают циркулировать в крови человека, обеспечивая иммунитет к повторному заражению", - уточняется в сообщении.

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что планируется нарастить объемы производства тест-систем. "Мы планируем выпускать до 100 000 тест-систем в неделю", - сказала она. Скворцова также пояснила, что эта тест-система позволит отслеживать динамику выздоровления пациента и выявлять излечившихся пациентов.

"Обнаружение антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови пациента позволит отслеживать сероконверсию, то есть период времени, за которое вырабатываются антитела в организме, и, следовательно, процесс разрешения болезни", - уточняется в сообщении пресс-службы ФМБА.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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