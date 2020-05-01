Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН. Об этом сообщил завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов на своей странице в Facebook .

"Тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2 <…> наконец зарегистрирован Росздравнадзором, - написал Ефимов. По его словам, это означает, что тест теперь его можно использовать для определения людей, которые уже переболели COVID-19.

Ефимов уточнил, что анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. При этом иммунный ответ не сразу появляется, однако сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводили анализ на вирус. "Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19, - написал ученый. Он уточнил, что тест-системы передали "в несколько больниц для тестирования врачей, которые работают в красной зоне".

НМИЦ гематологии в ближайшие несколько дней запустит услугу по проведению теста всем желающим. Ефимов добавил, что исследования продолжаются и лаборатория ищет доноров, перенесших коронавирусную инфекцию и готовых сдать кровь.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН разрабатывает экспресс-тест для диагностики коронавируса, анализ позволит выявить больных или переболевших COVID-19 за 10-15 минут. Разработка ведется при участии ведущих российских научно-исследовательских центров, включая НМИЦ гематологии Минздрава России, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.