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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: украинцам на майские праздники закрыли доступ к побережью Черного и Азовского морей

Въезд на эти территории возможен только для транспорта экстренных служб, грузовиков с продуктами и местных с соответствующей регистрацией

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Местные власти Запорожской и Николаевской областей на время майских праздников закрыли украинцам доступ к побережью Черного и Азовского морей. Такие меры власти пояснили опасностью распространения коронавируса.

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"Блокпосты выставили на путях ко всем курортам. В частности, на таких популярных среди отдыхающих, как Бердянск и Кирилловка. Туда будут пускать только транспорт экстренных служб, грузовики с продуктами, а также местных с соответствующей регистрацией", - сообщается в репортаже телеканала "1+1".

В Запорожье местные власти установили шлагбаумы на подъездах к Азовскому побережью. В Николаевской области закрыты все въезды в зоны отдыха сел Коблево, Луговое, Морское и Рыбаковка.

Такие ограничения будут действовать в областях до 3 мая. Территорию вблизи побережья будут патрулировать правоохранители. За нарушения этих карантинных мер предусмотрены штрафы.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С того момента были закрыты почти все магазины и объекты предоставления услуг, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Позднее правительство разрешило работу зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая правительство разрешило деятельность продовольственных рынков.

Ослабление карантинных мер может начаться с 11 мая, если не будет существенного ухудшения эпидемической ситуации в стране.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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