{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Ему было 60 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.

"Сегодня утром рано скончался заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, много сделал для республики. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказал Аксенов, не уточнив причину смерти.

Королев с декабря 2016 года был заместителем главы крымского правительства. До этого, с июня 2012 по декабрь 2016 года, занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полиция Подмосковья увеличила число патрулей на майские праздники
Полицейские будут проверять цифровые пропуска у водителей и лиц, находящихся на улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС