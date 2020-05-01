Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.

"Сегодня утром рано скончался заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, много сделал для республики. Прошу почтить его память минутой молчания", - сказал Аксенов, не уточнив причину смерти.

Королев с декабря 2016 года был заместителем главы крымского правительства. До этого, с июня 2012 по декабрь 2016 года, занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.