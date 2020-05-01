Полиция Подмосковья увеличила число патрулей на майские праздники

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Подмосковная полиция из-за коронавируса увеличила на майские праздники число нарядов с целью недопущения нарушения режима самоизоляции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

"С целью недопущения нарушений режима самоизоляции на территории Московской области увеличено количество нарядов сотрудников полиции. Полицейские продолжат проверять цифровые пропуска у водителей транспортных средств и лиц, находящихся на улице", - сказала она.

Петрова отметила, что нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством. "Соблюдайте режим самоизоляции. Оставайтесь дома!", - призвали в подмосковном главке полиции.

Из-за угрозы распространения коронавируса также сотрудники Росгвардии усилят контроль за гражданами во время майских праздников в Москве и Подмосковье. Особое внимание будет уделено лесополосам, лесным массивам, берегам водоемов, куда могут отправиться граждане на отдых. Сотрудникам правоохранительных органов поручили внимательнее следить за нарушителями режима самоизоляции и тщательно проверять цифровые пропуска.

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье действует до 11 мая включительно.

В новость внесены изменения (10:42 мск) - добавлены подробности.