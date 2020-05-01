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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 7 933

Умерли 96 человек

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 7 933 и в настоящее время составляет 114 тыс. 431 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 13 тыс. 220 человек, 1 169 человек умерли, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 601 человек, за весь период - 13 220. За сутки подтверждены 96 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерло 1 169 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что 3 534 (44,5%) новых зафиксированных случаев были бессимптомными.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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