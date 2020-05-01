В РПЦ сообщили, что мозаика с Путиным для храма Минобороны будет переделана

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мозаика с изображением первых лиц государства, включая президента РФ Владимира Путина, для патриаршего собора в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, который имеет статус главного храма Вооруженных сил России, переделывается в мастерской-изготовителе и изображения первых лиц государства будут с нее убраны. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

Решение о замене спорных фрагментов мозаики, рассказал ТАСС епископ Стефан, принято и исполняется. "Мозаики с Владимиром Путиным не было в храме. В той мастерской, где она изготавливалась, ее сейчас переделывают. <...> Что касается освящения - дата неизвестна. На 6 мая запланирована торжественная церемония передачи строителями выполненных работ по главному храму Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал ТАСС епископ Стефан.

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин, который также возглавляет художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил России, сообщил ТАСС в пятницу, что элементы мозаики, которые не войдут в композицию для храма, будут сохранены. "Мозаика сохранена для музея и истории. В храме, в память исторического события - бескровного возвращения Крыма России, будет изображение крестного хода с Корсунской иконой Божией Матери", - сказал протоиерей.

Ранее в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках были видны фрагменты мозаики с изображением президента России Владимира Путина, а также ряда других политических деятелей современной России и Иосифа Сталина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 апреля рассказал ТАСС, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

30 апреля газета "Коммерсантъ", сославшись на собственный источник, сообщила, что мозаичное изображение президента Владимира Путина в строящемся соборе в Кубинке демонтировано.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России и возведенный на пожертвования, должен открыться в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.