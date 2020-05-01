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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили еще у 114 вахтовиков из Мурманской области, вывезенных на Урал

Всего в Свердловской области выявили 935 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Анализы подтвердили коронавирус еще у 114 вахтовиков, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки одного из подрядчиков "Новатэка" - "Велесстрой" - в селе Белокаменка под Мурманском. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

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Ранее в Свердловскую область со стройплощадки вывезли около 300 вахтовиков, у которых не был подтвержден новый коронавирус. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский".

"Также в статистику (+114) вошли граждане, прибывшие в составе организованной группы в санаторий в Камышловском районе и изолированные там, и заболевшие из числа персонала учреждения", - говорится в сообщении штаба.

На данный момент в регионе подтверждено 935 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Компания "Велесстрой" - одна из 20 подрядных организаций "Новатэка", которые возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Большинство зараженных коронавирусом в регионе зарегистрировано на этом объекте.

Теги
РоссияМурманская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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