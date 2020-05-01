В Краснодаре священник заразился коронавирусом во время причащения больной

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Священнослужитель храма Рождества Христова в Краснодаре отец Димитрий Ветошкин заразился коронавирусом, он находится в больнице. Инфицирование произошло, когда он причащал женщину после операции, которая не знала, что у нее коронавирус, сообщил журналистам настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов.

"Наш священник отец Димитрий Ветошкин был приглашен одной женщиной, которой удалили аппендикс, на причащение, потому что у нее в течение двух дней не спадала температура. Конечно, священник пришел к ней домой, но он даже не знал, и не знала она, что она уже была заражена коронавирусом. И батюшка, исполняя свой священный долг исповедать болящего, заразился от нее коронавирусом", - сказал протоиерей, уточнив, что первое и второе обследование отца Димитрия на коронавирус показали положительный результат.

Он добавил, что в данный момент священник находится в больнице, врачи отмечают положительную динамику в течении болезни. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время службы в храме проводиться не будут, так как все работающие и служащие в храме ушли на двухнедельный карантин как лица, контактировавшие с заразившимся.

"Мы полностью провели всю дезинфекцию храма Рождества Христова", - добавил настоятель храма, отметив, что храм остается открытым для проветривания, но прихожан просят ставить свечи в часовне во дворе храма.

Также он сообщил, что после этого случая, в епархии создадут группу священников, которые будут посещать зараженных коронавирусом. Они пройдут специальную подготовку и будут оснащены средствами индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.