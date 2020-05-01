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Синоптики обещают дождливый май некоторым регионам России

Сильные дожди ожидаются в Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской и Белгородской областях, Якутии, Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Количество осадков выше нормы ожидается в мае в некоторых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Росгидромета.

"Месячное количество осадков выше средних многолетних значений прогнозируется в Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской и Белгородской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, избыток осадков в мае ожидается в южной части Якутии, на севере и юго-востоке Хабаровского края, в Приморском крае и на Сахалине.

В Ханты-Мансийском автономном округе, на западе Томской области, на юге Красноярского края и Иркутской области, в Чукотском автономном округе и на юге Камчатского края прогнозируются дефицит осадков.

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РоссияПриморский крайОрловская областьЯкутияБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьСахалинская областьСмоленская область
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