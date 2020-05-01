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Пандемия коронавируса нового типа

Вахтовиков из очага коронавируса под Мурманском разместят на пароме "Принцесса Анастасия"

Паром оснащен санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции

ТАСС, 1 мая. Вахтовых рабочих компании "Велесстрой" (один из подрядчиков "Новатэка") со стройплощадки в Белокаменке под Мурманском, где произошла вспышка коронавируса, планируется разместить на круизном пароме "Принцесса Анастасия", который направляется в Мурманскую область, сообщил журналистам в пятницу губернатор области Андрей Чибис.

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Подрядные организации "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Большинство зараженных коронавирусом в регионе зарегистрировано на этом объекте.

"Что касается соответствующего лайнера, да, он идет в Мурманск, он идет к центру строительства крупнотоннажных сооружений, чтобы появились дополнительные мощности, возможности для размещения там людей в более комфортных условиях. Это еще один шаг, который делается вместе с компанией "Новатэк" для минимизации скорости и темпов распространения коронавируса на этом проекте", - сказал Чибис.

По прогнозам губернатора, прирост числа зараженных в Белокаменке будет продолжаться. "Мы проводим там активное скрининговое исследование, по несколько раз тестируются практически все работники Белокаменки. Там будет рост, как и будет он везде. Темпы прироста будут. Вопрос: будут они сильно расти или будут стабилизированы", - сказал глава региона.

В середине марта в пресс-службе международного паромного оператора Moby SPL сообщили ТАСС, что компания оснастила круизный паром "Принцесса Анастасия", обслуживающий направление Санкт-Петербург - Хельсинки, санитарным оборудованием, необходимым для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции.

 

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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