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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Франции ограничили цену на медицинские маски €0,95 за штуку

На тканевые маски на данный момент никаких ценовых ограничений нет

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Французские власти ввели ограничение цены на медицинские маски, постановив отпускать их не более чем за €0,95. Об этом в пятницу сообщила госсекретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше в интервью радиостанции RTL.

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"Мы приняли несколько решений по части защитных средств, и первое состоит в том, чтобы ограничить цену на одноразовые медицинские маски. Теперь она не может превышать €0,95 за штуку", - сказала она.

Что касается тканевых масок, то, как отметила Панье-Рюнаше, на данный момент никаких ценовых ограничений на них нет, но власти будут "проводить каждую неделю опросы с тем, чтобы не допустить перегиба в ценах". "Если мы увидим какие-то отклонения, то введем ценовое ограничение", - пообещала госсекретарь.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты рестораны, кинотеатры, музеи, магазины, не торгующие товарами первой необходимости.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, активизации транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов, а также с введения обязательного ношения маски в транспорте и школах. В ближайшее время в розничную сеть аптек и магазинов Франции поступит 20 млн масок многоразового использования.

По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли свыше 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет около 130 тыс.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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