В приложении метро Шанхая запущен сервис для отслеживания числа пассажиров в вагонах

ШАНХАЙ, 1 мая. /ТАСС/. Метрополитен Шанхая запустил с 1 мая в своем официальном приложении новый сервис для пассажиров, позволяющий отслеживать заполненность вагонов. Об этом сообщает местный информационный ресурс Shine .

Новая услуга разработана для того, чтобы пассажиры смогли в режиме реального времени получать через приложение информацию о том, сколько человек находится в том или ином вагоне. Как уточнила компания-оператор городской подземки "Шанхай метро", это позволит пассажирам выбирать наименее заполненные вагоны, чтобы снизить риск перекрестных заражений новым коронавирусом.

Приложение также предоставляет информацию о температуре воздуха в вагонах поездов. В планах компании-оператора сделать возможным использование данного сервиса не только в официальном приложении городской подземки, но также на сайте метро, в социальной сети Sina Weibo и мессенджере WeChat.

С 30 апреля метрополитен Шанхая полностью вернулся к обычному расписанию движения поездов, которое было до вспышки коронавируса нового типа. Согласно прогнозам компании-оператора, средний ежедневный пассажиропоток в течение пяти выходных дней будет на уровне 4,2 млн человек. Нормальное движение поездов восстановили с 1 мая и на линии маглев, которая соединяет станцию Лунъян и международный аэропорт Пудун.

Несмотря на возврат к обычному расписанию работы, в шанхайском метро сохраняются меры санитарного контроля, включая проверку температуры тела пассажиров перед проходом на станции. Обязательным условием при пользовании услугами метрополитена также является ношение защитной маски.

Шанхайский метрополитен был открыт в 1993 году. Его общая протяженность в настоящее время превышает 700 км. По данному показателю шанхайская подземка занимает первое место в мире. К 2030 году общая протяженность линий метрополитена Шанхая в черте города должна превысить 1 тыс. км.