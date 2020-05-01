Власти Японии намерены продлить действие режима ЧС в стране

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено 4 мая принять официальное решение о продлении на месяц срока действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, введенного сроком до 6 мая. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Я поручил [министру по восстановлению экономики Ясутоси] Нисимуре проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны в качестве меры по противодействию распространения вируса. Я думаю, что это решение будет принято 4 мая", - заявил премьер.

Глава правительства также отметил важность действий граждан Японии для предотвращения пандемии. "Благодаря сотрудничеству граждан страны после объявления ЧС мы смогли избежать взрывного роста числа заражений, подобному тому, что произошел в ряде других стран. Однако ситуация в сфере здравоохранения остается тяжелой, поэтому, как отмечают эксперты, необходимо [дальнейшее] сотрудничество", - подчеркнул Абэ.

30 апреля глава правительства высказался за продление режима ЧС в стране. По данным Японского общественного телевидения, среди возможных вариантов власти рассматривали продление ограничений до конца мая или сроком еще на один месяц.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., более 312 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 468 летальных исходов.