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Пандемия коронавируса нового типа

Под Мурманском у площадки "Велесстроя" готовы развернуть второй мобильный госпиталь

На территории жилого городка предприятия уже открыли дополнительный пункт забора проб для тестирования на коронавирус, а к каждому корпусу прикрепили дежурного медика

МУРМАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области с помощью МЧС России готовы развернуть второй мобильный инфекционный госпиталь рядом со стройплощадкой "Велесстроя" в Белокаменке, где выявлен очаг коронавируса, если продолжится рост заражения коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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"Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". На площадке "Велесстроя" был выявлен очаг распространения коронавируса.

"Это вопрос минимизации рисков, если, как говорится, что-то пойдет не так. Задача - вместе с оборудованием прямо полноценный, но временный госпиталь разместить около строительной площадки, еще раз говорю: если мы будем видеть ухудшение сценариев, связанных с утяжелением пациентов, пока эту ситуацию удается держать. Сроки, конкретное количество коек и так далее будут известны в ближайшие несколько дней, после окончания отработки вместе с нашими коллегами из МЧС России", - сказал Чибис.

На территории Кольского района рядом с Белокаменкой силами МЧС России уже развернут один аэромобильный госпиталь на 40 коек, из них 10 - с аппаратами ИВЛ, но он специализируется на диагностике. Если будет развернут второй мобильный госпиталь, по словам главы региона, он будет носить инфекционный профиль и будет предназначен для лечения.

"Это дополнительные койки, современный новый технический инфекционный госпиталь, которых нет пока еще и в РФ, в общем-то, аналогов нет таких быстро развертываемых и в других странах. Сейчас отрабатываем возможность оперативного развертывания такого госпиталя. Это в дополнение к тому диагностическому комплексу, который сегодня есть, который эффективно работает на той же площадке, на той же территории", - уточнил Чибис.

По данным оперативного штаба на вечер четверга, в Мурманской области выявлено 86 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 1313, из них 1079 - на стройплощадке в Белокаменке. Более 90% случаев протекает бессимптомно. Помимо штатного медпункта, на территории жилого городка "Велесстроя" открыта амбулатория, ежедневно принимающая сотрудников с 9:00 до 20:00, организован дополнительный пункт забора проб для тестирования на коронавирус, к каждому корпусу прикреплен дежурный медик, который проводит ежедневный общий обход.

 

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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