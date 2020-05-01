В Пермском крае прокуратура выявила нарушения при выплате надбавок сотрудникам скорой

ПЕРМЬ, 1 мая. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края после обращения сотрудников скорой помощи в селе Юрла проверила больницу Коми-Пермяцкого округа и установила, что медработникам надбавка за стаж начислялась в меньшем размере, чем определено трудовым законодательством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на сайте надзорного ведомства.

"По результатам проверки прокурором главному врачу внесено представление, которое находится на рассмотрении", - отмечается в сообщении.

Устранение нарушений, вплоть до полного погашения задолженности, на контроль взяла прокурор Юрлинского района Жанна Боталова.

Государственное краевое учреждение здравоохранения "Больница Коми-Пермяцкого округа" - одно из старейших лечебных учреждений в регионе. В состав больницы входят три поликлиники, в том числе детская, амбулатории, фельдешрско-акушерские пункты, стационарные подразделения и отделение скорой медицинской помощи в селах и городах округа. В медучреждении работают порядка 1,4 тыс. человек, функционируют 25 стационарных профиля, где лечение ежегодно проходят более 1,5 тыс. пациентов.