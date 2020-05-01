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Медведев поздравил россиян с Днем весны и труда

Председатель "Единой России" при этом особенно поблагодарил профсоюзных активистов, которые даже в условиях пандемии находят возможность отстаивать интересы людей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил всех трудящихся россиян с Первомаем.

"Хотел бы тоже всех поздравить с праздником весны и труда, с Первомаем. Особенно поблагодарить профсоюзных активистов, которые даже в это сложнейшее время находят возможность отстаивать интересы людей, - сказал он, открывая онлайн-совещание по вопросам совершенствования трудового законодательства. - Большое спасибо также профсоюзным волонтерам за ту помощь, которую они оказывают наиболее уязвимым категориям граждан, включая одиноких пенсионеров, инвалидов". "Это очень важная и нужная работа", - отметил Медведев.

Он напомнил историческую основу 1 Мая. "Это борьба работников за свои права и это факт. Поэтому российские профсоюзы уделяют этой дате самое серьезное внимание", - заметил Медведев. Председатель партии посетовал, что пандемия внесла в общие планы неизбежные коррективы: пришлось отказаться от традиционных первомайских митингов и шествий. "Но тем не менее цифровые технологии помогают, - заметил он. - У нас сегодня была организована в стране единая интернет-акция профсоюзов". Медведев уточнил, что таким образом прошла профсоюзная перекличка в социальных сетях, направленная на решение сложных трудовых проблем. "В нынешней ситуации они стали весьма и весьма сложными", - констатировал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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