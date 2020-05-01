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Пандемия коронавируса нового типа

НИИ скорой помощи в Петербурге продолжает прием, несмотря на коронавирус у сотрудников

Среди сотрудников института с начала апреля выявили 111 заразившихся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге работает с небольшим снижением потока пациентов, продолжая принимать больных по уникальным профилям. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по здравоохранению.

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"НИИ скорой помощи продолжает работать в прежнем режиме с небольшим снижением потока пациентов. Институт продолжает принимать больных по профилям, которые являются для института уникальными, например ожоги или токсикология", - сказала представитель комитета.

В четверг в комитете по здравоохранению сообщили, что среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с начала апреля подтверждено 111 случаев заражения COVID-19. Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения, добавили тогда в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован под прием зараженных коронавирусом, случаи пневмонии были единичными. Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что сегодня в городе в неперепрофилированных стационарах приняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Так, в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе создан в 1932 году и является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. Туда поступают пострадавшие со всей Ленинградской области.

По последним данным, в Петербурге выявлено 4 411 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умерли 33.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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