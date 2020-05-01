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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ призывает Китай пригласить ее экспертов к расследованию истоков коронавируса

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич отметил, что с учетом всех имеющихся данных в организации убеждены, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком
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© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 1 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Китая пригласить ее экспертов к расследованию об истоках коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщил агентству France-Presse официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

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"ВОЗ хотела бы сотрудничать с зарубежными партнерами и по приглашению китайских властей принять участие в расследовании животного происхождения [коронавируса]", - заявил Язаревич.

В четверг представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News, что эксперты организации, несмотря на свои запросы, не получили от Китая приглашения принять участие в расследовании истоков коронавирусной инфекции. Он отметил, что с учетом всех имеющихся данных ВОЗ убеждена в том, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком, однако экспертам организации необходим доступ в лаборатории в Ухане, чтобы провести полноценное изучение истоков инфекции.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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