Медведев надеется на достаточно скорое снятие ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что празднование Дня весны и труда в следующем году пройдет как обычно, а не виртуально.

На совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил важность нынешней встречи, хотя она и проходит в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

"У меня нет никаких сомнений, что мы достаточно скоро сможем увидеться, и следующая маевка будет нормальной, а не виртуальной", - отреагировал Медведев.