{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медведев надеется на достаточно скорое снятие ограничений из-за COVID-19

Зампред Совбеза надеется, что следующее празднование Дня весны и труда пройдет как обычно, а не виртуально

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что празднование Дня весны и труда в следующем году пройдет как обычно, а не виртуально.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил важность нынешней встречи, хотя она и проходит в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

"У меня нет никаких сомнений, что мы достаточно скоро сможем увидеться, и следующая маевка будет нормальной, а не виртуальной", - отреагировал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Медведев оценил удобство проведения обсуждений в формате видеосвязи
Такой способ проведения совещаний позволяет решать вопросы с неплохим результатом, считает председатель "Единой России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС