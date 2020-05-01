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Пандемия коронавируса нового типа

Психиатр Минздрава рассказал, как уменьшить психологическую усталость от самоизоляции

Зураб Кекелидзе посоветовал составить каждому члену семьи свой распорядок дня с учетом интересов остальных и не обижаться друг на друга слишком долго

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Психологическую усталость от самоизоляции, введенной из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, переносить будет легче, если каждый из членов семьи составит свой распорядок дня с учетом интересов остальных. При этом, в случае конфликта обижаться на домочадцев можно, но не больше 10 минут, сообщил главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

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"Для начала необходимо выстроить коммуникацию с членами семьи и людьми, с которыми человек находится на самоизоляции: каждый член семьи составляет свой распорядок дня - каким он (она) видит общий распорядок. Каким видит он (она) общий распорядок в течение суток - для себя, для детей, для пожилых родственников, для семьи. На основе обсуждения распорядков дня составляется общий распорядок дня, с учетом интересов всех членов семьи", - приводит в пятницу слова психиатра пресс-служба Минздрава РФ.

Кекелидзе также отмечает, что обижаться на других членов семьи допустимо, но не более 3-10 минут, а затем следует простить и отпустить ситуацию. "После того как простили, следует успокоиться и самому себе ответить на вопрос - во всем ли вы были правы или нет? Если были в чем-то неправы, извинитесь", - пояснил он.

"Соблюдение этих простых правил и принципов позволит не только сохранить общий положительный настрой в доме, но также не допустить нарушения личного пространства каждого отдельного члена семьи", - заключил эксперт.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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