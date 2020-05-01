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Спасенных в ХМАО медвежат доставили самолетом в Хабаровск

Животных поместят в реабилитационный центр "Утес", чтобы потом они вернулись в дикую природу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Три бурых медвежонка, которых спасли местные жители в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), прибыли в Хабаровск рейсом компании "Уральские авиалинии". Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Особо ценный груз в Хабаровск доставлен. Три бурых медвежонка чувствуют себя прекрасно", - говорится в сообщении.

Медвежат выходили ветеринары Челябинской области. Затем их решили отправить в реабилитационный центр для диких животных "Утес", который находится в Хабаровском крае. Сотрудники "Утеса" возвращают в природу бурых и гималайских медведей, которые по разным причинам оказались в руках человека и привыкли к нему.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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