Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $150 млн на социальную помощь населению с низким уровнем доходов и борьбу с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Украина получит от Всемирного банка $150 млн. Соответствующее решение 30 апреля принял совет директоров банка", - отметили в министерстве.

Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется при поддержке Всемирного банка с 2014 года, и будут использованы для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Кроме того, часть выделенной суммы направят на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса. "Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты также получат пожилые люди и инвалиды", - отметили в Минфине. Полученные средства планируется использовать в 2020-2022 годах.

28 апреля Всемирный банк выделил Киеву $135 млн в рамках проекта "Улучшение здравоохранения".