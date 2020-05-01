{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины"

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $150 млн на социальную помощь населению с низким уровнем доходов и борьбу с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Украина получит от Всемирного банка $150 млн. Соответствующее решение 30 апреля принял совет директоров банка", - отметили в министерстве.

Средства будут направлены на дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется при поддержке Всемирного банка с 2014 года, и будут использованы для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

Кроме того, часть выделенной суммы направят на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса. "Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты также получат пожилые люди и инвалиды", - отметили в Минфине. Полученные средства планируется использовать в 2020-2022 годах.

28 апреля Всемирный банк выделил Киеву $135 млн в рамках проекта "Улучшение здравоохранения".

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Медведев оценил удобство проведения обсуждений в формате видеосвязи
Такой способ проведения совещаний позволяет решать вопросы с неплохим результатом, считает председатель "Единой России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС