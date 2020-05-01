Спецборт Минобороны РФ доставил на Колыму большую партию средств защиты от коронавируса

ТАСС, 1 мая. Партия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антисептиков общим весом 8 тонн доставлена в Магадан из Москвы, социально незащищенные категории жителей бесплатно получат одноразовые маски, сообщили в пятницу журналистам в региональном правительстве.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил централизованно сформировать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, за счет такого резерва можно в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям. Магаданская область входит в число регионов с самым большим количеством зараженных коронавирусом на душу населения.

"Правительство Магаданской области по поручению главы региона Сергея Носова закупило 2 млн одноразовых медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты, а также дополнительное медоборудование. Рейсом из Москвы в аэропорт Магадан доставлена первая партия - 400 тыс. штук масок, а также защитные костюмы, высокие бахилы, санитайзеры и бесконтактные термометры", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что общий объем доставленного груза - 8 тонн.

По словам директора областного государственного автономного учреждения "Магаданфармация" Алексея Савченко, поставленная 1 мая партия масок позволит снять напряжение на месяц. Местные аптеки смогут закупить привезенные маски напрямую у подведомственной региональному Минздраву "Магаданфармации", наценка составит 1% или 31 копейку. "В аптечной сети предприятия маски будут стоить не более 32 рублей за штуку. Купить средства индивидуальной защиты колымчане смогут из расчета 10 штук в одни руки", - отметили в пресс-службе.

Часть масок получил региональный Минтруд, который распределит их на безвозмездной основе жителям региона старше 65 лет, многодетным и малообеспеченным семьям. "По спискам социальных центров в ближайшее время начнется передача масок волонтерами и работниками социальных служб. Каждому пожилому гражданину 10 масок, семьям - по 10 масок на каждого члена семьи", - отметили в пресс-службе.

На Колыме зарегистрировано 110 случаев заражения, из них четыре пациента вылечились и были выписаны из больницы, еще два человека умерли. За последние сутки в регионе заражение COVID-19 подтверждено у девяти человек. С 1 апреля и до 11 мая включительно в регионе действуют режимы самоизоляции и пропусков по документам.