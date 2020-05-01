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Пандемия коронавируса нового типа
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Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Ранее премьер-министр сообщил, что у него обнаружили коронавирус

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.

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"Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

С мая 2012 года по январь 2020 Медведев занимал пост председателя правительства, на этой должности его сменил Мишустин.

Поздравляя всех с майскими праздниками, председатель партии заметил, что они "проходят в очень сложной ситуации".

В России, по сведениям Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169.

Вечером в четверг глава кабинета министров Михаил Мишустин по видеосвязи связался с президентом Владимиром Путиным, сообщив о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и надеется, что тот даже во время болезни будет принимать активное участие в выработке решений по поддержке граждан и экономики в нынешней ситуации.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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