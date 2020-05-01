В Сингапуре считают преждевременно говорить о сроках завершения пандемии в каждой стране

СИНГАПУР, 1 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Сингапура считают преждевременным давать прогнозы относительно сроков завершения пандемии коронавируса как в отдельно взятой стране, так и во всем мире. Так прокомментировал в пятницу по просьбе корреспондента ТАСС сопредседатель межправительственной группы по борьбы с COVID-19, министр национального развития Лоуренс Вон представленный Сингапурским университетом дизайна и технологий доклад о сроках завершения распространения вируса.

"Мы считаем, что очень рано говорить, когда пандемия может закончиться, в какой месяц это может произойти, в июне, августе или сентябре", - сказал министр. По его словам, "сейчас многие мировые эксперты предсказывают появление второй волны распространения коронавируса, что может быть связано с сезонным гриппом". Глава ведомства призвал "готовиться к тому, что вирус будет появляться очень часто". Более того, "всем нам нужно быть готовыми к очень длительной борьбе с коронавирусом", - заметил Вон.

Министр также подчеркнул, что "все получаемые выводы являются очень преждевременными".

Директор департамента медицинских услуг Минздрава Кэннет Мак, также комментируя по просьбе корреспондента ТАСС данное исследование, отметил, что оно "не отражает реальную картину в каждой стране". "Если мы возьмем Сингапур, то здесь сформировалось два кластера распространения коронавируса - непосредственно в обществе и общежития рабочих-мигрантов". По его словам, "если ситуация в обществе за последнее время стабилизировалась, каждый день рост инфицированных находится на отметке 10-15 человек, то среди мигрантов ежесуточный показатель составляет сотни заболевших".

Представитель ведомства также подчеркнул, что "очень сложно и рано говорить о возможных сроках окончания пандемии".

Сотрудники Cингапурского университета дизайна и технологий недавно запустили проект, в котором на основе мониторинга числа инфицированных создается прогноз сроков завершения пандемии. В частности, по их предположениям, "ситуация в России на 100% стабилизируется к 4 августа, в Сингапуре - 28 июня". Одновременно на первой странице содержится предупреждение, что "доклад предназначен только для образовательных и исследовательских целей и может содержать ошибки".