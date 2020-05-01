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Запрет на плановую госпитализацию в Калининграде продлили до 12 мая

Он также касается плановых посещений поликлиник, кроме случаев, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью пациентов

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Временный запрет на плановую госпитализацию больных в Калининградской области продлили до 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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"В соответствии с постановлением главного санитарного врача Калининградской области Елены Бабура до 12 мая продлевается временный запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары. При этом не допускается отказа пациентам с заболеваниями и состояниями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении.

Временный запрет также касается плановых посещений поликлиник, за исключением случаев, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью пациентов, в том числе вследствие обострения хронических заболеваний. Решение о проведении необходимых исследований и процедур принимает лечащий врач. Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем порядке в полном объеме, в том числе на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, отмечается в сообщении пресс-службы.

Также продлен временный запрет на проведение всех медосмотров, в том числе для получения водительского удостоверения автолюбителями; диспансеризацию населения, плановую вакцинацию, восстановительное и санаторно-курортное лечение и оздоровление, за исключением пациентов, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

Ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по направлению "косметология", в том числе консультативную, а также на такие направления, как мануальная терапия, массаж, лечебная физкультура, физиотерапия, медицинская реабилитация, пластическая хирургия, рефлексотерапия. Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи (включая ортопедическую), за исключением экстренной и неотложной.

В области в целях борьбы с распространением коронавируной инфекции до 11 мая включительно продлен режим общей самоизоляции.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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