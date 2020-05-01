Четыре врача уволились из больницы в Петербурге, где жаловались на нехватку средств защиты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Четверо врачей уволились из Покровской больницы в Санкт-Петербурге, где медики ранее жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ) и зонирования. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что из Покровской больницы уволились несколько медицинских сотрудников, которые ранее записали видеообращение о нехватке средств защиты в учреждении.

"Четыре врача уволились из больницы. Они не принимали участие в записи того видеообращения. В записи видеообращения о нехватке СИЗов участвовали медсестры и санитарки. Замена этим врачам найдена", - сказала представитель комитета, добавив, что больница продолжает принимать больных и всем оказывать помощь.

В апреле СМИ публиковали видеообращение медиков Покровской больницы, которые рассказали, что учреждение принимает пациентов с пневмонией, однако сам медперсонал больницы не обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. В городском комитете по здравоохранению на это заявили, что, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, медики при работе с пневмониями обеспечиваются только одноразовыми халатами и масками, специальные костюмы биозащиты не предусмотрены. Позже в больнице выявили шесть случаев заражения коронавирусом, после чего медикам направили костюмы биозащиты.

После этой ситуации появилось еще одно обращение медиков Покровской больницы, адресованное губернатору города Александру Беглову и прокурору Сергею Литвиненко. В обращении коллектива отмечалось, что учреждение начало принимать пациентов с внебольничными пневмониями, которые может вызывать и новая коронавирусная инфекция. В тексте говорилось, что из-за отсутствия возможности дифференцировать внебольничные пневмонии на догоспитальном этапе в учреждении зафиксировали 27 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и пять среди персонала. В связи с этим медики просили организовать работу больницы в качестве инфекционного стационара, обеспечить соответствующую инфраструктуру и зонирование больницы.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец отмечал, что в учреждении организуют шлюзы и разделение больницы на "чистые" и потенциально инфицированные зоны. Сейчас больница работает в режиме инфекционного стационара. 30 апреля глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто отметил, что ситуация в Покровской больнице стабилизировалась, врачей обеспечили необходимым и психологический климат в учреждении восстановился.