Медведев оценил удобство проведения обсуждений в формате видеосвязи

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что инструмент видеосвязи очень удобен и позволяет решать вопросы с неплохим результатом.

"Видеоконференцсвязь будем тоже использовать, потому что это реально удобно. Для этого необязательно всем собираться. Все или с рабочего места, кому удобно из дома, все это делают и получается неплохой результат. Поэтому давайте это запланируем", - сказал он, закрывая онлайн-совещание по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Он предложил коллегам по партии в ближайшем будущем обсудить ряд назревших вопросов. В частности, о том, как регулировать отношения работодателя и работников на удаленном режиме, как фиксировать договоренности, заключенные в мессенджерах и добиваться оплаты сделанной работы, и т.д. "Давайте об этом и о многом другом поговорим в ходе такого рода обсуждений, которые в настоящий момент пока могут идти в форме видеоконференцсвязи, в дальнейшем, надеюсь, мы вернемся к обычным обсуждениям", - сказал Медведев.

Он добавил, что эти вопросы "придется решать не за полгода и не в оперативном ключе, а на будущее, так, чтобы эти конструкции выдержали проверку временем". "Меня насторожило, что суды практически вообще в настоящий момент не рассматривают таких споров. Нужно будет подумать, я готов с коллегами поговорить и из экспертного сообщества, и из судейского сообщества. С этим тоже нужно что-то делать. Какие-то разумные изменения в процессуальное законодательство очевидно необходимы уже сейчас. Иначе у нас вообще эта защита остановится", - добавил председатель партии.

Медведев также сделал акцент на том, что это должны быть инициативы партии "Единая Россия". "Мы должны их продвигать. Попытки эту тему в популистском ключе использовать со стороны других партий, безусловно, будут. Но это не означает, что эти партии способны таким образом эти решения провести. Такие возможности, уважаемые коллеги, есть только у нас и именно поэтому мы за это и отвечаем", - заключил он.