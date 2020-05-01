Мурашко призвал россиян воздержаться от посещения общественных мест на майских праздниках

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил россиян с Днем труда и призвал граждан воздержаться от посещения общественных мест во время майских праздников, чтобы предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции.

"Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе. Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких. Поэтому Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест", - следует из обращения министра, слова которого в пятницу приводит пресс-служба Минздрава.

Мурашко также поблагодарил всех медицинских работников за их труд и самоотдачу. "Всем медицинским работникам, самоотверженно сражающимся прямо сейчас за жизни и здоровье граждан, я хочу пожелать сил, здоровья, терпения и оптимизма. Свой профессионализм, уважаемые коллеги, вы доказали неоднократно. Берегите себя! С праздником!" - говорится в сообщении.