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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор: вторая волна коронавируса в России может начаться осенью

В ведомстве полагают, что "при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад"
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция может пойти на спад при наступлении солнечной и жаркой погоды, при этом Роспотребнадзор предупреждает о высокой вероятности возникновения этой осенью второй волны распространения заболевания. Об этом в пятницу  сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

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"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции", - говорится в сообщении. Как отмечается, в осенний период, при наступлении дождливой и прохладной погоды, "при возвращении на места учебы или работы россиян высока вероятность второй волны заболеваемости". 

Сообщается, что при отсутствии симптомов тест на коронавирус нужно делать только в случае контактирования с заразившимися или при вероятности такого контакта. Россиянам в отдаленных населенных пунктах и деревнях при наличии подозрений следует позвонить в медицинский пункт или поликлинику, которые обслуживают эту территорию. Медики определят необходимость проведения тестирования и осмотра.

Плановые прививки

Роспотребнадзор рекомендует по возможности отложить все плановые прививки в условиях распространения коронавируса. "В период эпидемии все плановые прививки рекомендовано при возможности откладывать. При посещениях поликлиники или медицинского пункта, в котором будет проведена вакцинация, высок риск инфицирования коронавирусом в результате случайных контактов с больными. Также введение вакцины в начальном периоде инфекционного процесса может спровоцировать развитие осложнений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом заболевших коронавирусом вакцинацию провести можно. Кроме того, в ведомстве добавляют, что данных о профилактическом действии вакцин от гриппа или пневмонии в отношении коронавирусной инфекции нет. Прививаться от гриппа следует не ранее августа-сентября.

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